Nova praia fluvial em Braga custa mais 300 mil euros

Obra em Crespos, na margem direita do rio Cávado, encareceu

A Câmara de Braga aprovou esta segunda-feira, em reunião de executivo, a abertura de um novo concurso público para a construção da praia fluvial do Cavadinho, em Crespos, na margem direita do rio Cávado. A obra vai custar 840 mil euros, mais 300 mil do que previa o primeiro concurso, lançado no final de 2020.

"Houve uma empresa que ganhou o primeiro concurso e que começou a obra, mas entretanto assistimos a um aumento significativo dos preços, o que fez com que o empreiteiro tenha desistido da sua concretização, porque os valores não eram suficientes", explicou o vereador do Ambiente. Altino Bessa disse que foram feitas "novas medições" e orçamentos, tendo o preço base subido "mais de 300 mil euros", para os 840 mil euros.

Pronta esta verão

A expectativa da Câmara é que a obra esteja concluída até ao final deste ano. "De certeza que na próxima época balnear teremos a nova praia fluvial em funcionamento", frisou o vereador.

Para Artur Feio, do PS, a obra foi "mal lançada" aquando do primeiro concurso, uma vez que tinha um "preço muito baixo", o que tornou "impossível" que fosse concretizada. "É necessário refletir sobre esta matéria, porque de facto quem fica prejudicado são os bracarenses, que ainda não podem usufruir deste espaço", disse.

A intervenção abrange uma área de mais de 10 mil m2, onde serão construídos equipamentos de apoio à praia, como um bar, um parque de estacionamento e arranjados os acessos pedonal e automóvel.