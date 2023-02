Nove companhias amadoras em novo festival de teatro em Braga

Ricardo Reis Costa Hoje às 20:00 Facebook

A primeira edição do Braga En"Cena vai subir ao palco do Theatro Circo, em Braga, entre os dias 21 e 26 de março, juntando nove companhias amadoras locais.

A programação terá oito espetáculos originais, que vão da comédia ao drama, numa iniciativa que promete apresentar uma "programação diversificada e surpreendente".

Artes D"Alegria, Tin.Bra - Academia de Teatro, Cooperativa de Ensino Artístico, Projeto Expressar, MalaD"arte Produções, Grupo de Teatro Planalto, Nova Comédia Bracarense e Movimento Semnome & Razões Poéticas são as entidades envolvidas.

O evento termina com um encontro com os criadores e artistas participantes, no dia 26 de março, às 23h00, após a realização do último espetáculo.

Os valores da bilheteira revertem para as próprias companhias.

A programação completa está disponível na página do Theatro Circo.