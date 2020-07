Novo ano letivo na Universidade do Minho traz horários alargados e aulas aos sábados

Emília Monteiro Hoje às 16:12 Facebook

Por causa da covid, e de acordo com as indicações da DGS, academia minhota tem novas regras. Os alunos do primeiro ano vão todos ter lições presenciais .

Aulas ao sábado, horários alargados, todos os dias, das oito da manhã às oito da noite, e presenciais para todos os alunos do primeiro ano, são as principais novidades para o próximo ano letivo na Universidade do Minho.

A academia minhota foi a primeira a suspender as aulas presenciais, em março, por causa da covid-19 e é a primeira a divulgar as novas regras para o novo ano escolar. "A nossa ambição é ter todos os estudantes em regime presencial, mas já sabemos que não será fácil. Por isso, implementamos novas formas de funcionamento capazes de dar a melhor resposta nas atuais circunstâncias", disse ao JN Rui Vieira de Castro, reitor da UMinho.