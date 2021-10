Novo posto de turismo na estação de comboios de Braga 

Sandra Freitas Hoje às 17:48 Facebook

Numa parceria com a Comunidade Intermunicipal do Cávado e com o Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), o Município de Braga inaugurou, esta quinta-feira, um novo posto de turismo, na estação de comboios, em Maximinos. O espaço pretende ser uma montra dos 24 concelhos do Cávado, Ave e Alto Minho, num momento de retoma de visitantes.

"A partir de agosto já começamos a registar valores interessantes e, nas cidades, estivemos acima dos 60% de taxa de ocupação", afirmou o presidente do TPNP, Luís Pedro Martins, convencido de que vão conseguir entrar no inverno com "mercados importantes", como Espanha ou França. "Reunimos esta semana com a Transavia e o diretor-geral dizia que rotas para o Porto serão todas para manter, nomeadamente Paris, Nantes e Lyon", adiantou o responsável.

Em 2023, o objetivo é que a região atinja os números de 2019, pré-pandemia, com "seis milhões de turistas na região e 11 milhões de dormidas", contabilizou Luís Pedro Martins, revelando que, além de feiras internacionais, está a ser feita uma aposta em turismo de eventos para atrair visitantes na época baixa. "Fizemos uma campanha internacional para posicionar o território como grande destino para captar este tipo de eventos. Braga é um dos pilares deste produto, para além de Porto, Gaia, Matosinhos, Guimarães e Santa Maria da Feira".

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, confirmou "a capacidade de acolher grandes eventos, como congressos nacionais e internacionais" e regozijou-se com "um grande verão", com a restauração e o comércio a superarem a faturação da pré-pandemia.

O também presidente da Comunidade Intermunicipal do Cávado admitiu que os bons resultados se estenderam aos outros concelhos da região, nomeadamente, a Terras de Bouro, que acolhe o Parque Nacional da Peneda-Gerês. "Os territórios de baixa densidade beneficiaram da procura. Chegámos a esgotar as camas", revelou o autarca local, Manuel Tibo, mostrando "esperança" em atingir os níveis de 2019 com "o reanimar das termas", outro ponto de atração.