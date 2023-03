Novo projeto quer ajudar crianças de Braga a "desmistificar" o cancro

Ricardo Reis Costa Hoje às 19:09 Facebook

Os alunos do 4.º ano das escolas de Braga são o público alvo de um novo projeto pedagógico que pretende ajudar as crianças a lidar com o cancro no seio familiar, através do audiolivro "Os superpoderes da Júlia".

Para a vice-presidente da Câmara de Braga, Sameiro Araújo, que tutela a área da saúde, o novo projeto pretende "desmistificar a doença e tudo aquilo que ela provoca no seio familiar e é uma forma de dotar as crianças com competências para encarar essas situações".

"O objetivo é ajudar os adultos a explicar às crianças o que é o cancro, qual o seu impacto no dia-a-dia da família e mostrar como podem os mais pequenos contribuir para o bem-estar e recuperação do doente", sublinha a Autarquia em comunicado.

O projeto arrancou esta quarta-feira na Escola Básica de São Paio de Merelim e resulta de uma parceria entre o Município, a Liga Portuguesa Contra o Cancro e os Agrupamentos de Escolas.

As sessões são dinamizadas por elementos da Academia Sénior de Braga e por voluntários que elaboram o material para uma leitura encenada da obra infantil, que conta a história de uma menina e do seu pai que enfrenta o cancro.

O livro vai ser distribuído pelas escolas do concelho e pode ser obtido no site da Liga Portuguesa Contra o Cancro.