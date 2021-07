O bibliotecário que ajudou a salvar a Bracara Augusta

Sandra Freitas Hoje às 09:45 Facebook

Twitter

Partilhar

É uma vida preenchida e de causas aquela que o bibliotecário Henrique Barreto Nunes leva há 74 anos, entre Monção, onde nasceu, Coimbra, onde estudou, e Braga, onde reside desde a adolescência. Na cidade dos arcebispos são poucos os que não o conhecem, pela pegada cultural que já deixou, sobretudo através da ligação à Universidade do Minho, onde trabalhou 34 anos, entre os Serviços de Documentação, a Unidade de Arqueologia, a Biblioteca Pública, onde foi diretor, e o Arquivo Distrital de Braga.

Em Monção, ainda criança, lembra-se que na sua cabeceira já pousavam coleções como a de Júlio Verne ou Emilio Salgari. Ouvia contos infantis ao adormecer ou histórias "das tias velhinhas muito conservadoras e católicas" e sentia-se "privilegiado" por não faltarem livros em casa, numa época em que a maioria do país era analfabeto.

Essa ligação à literatura iria segui-lo pela vida fora. Depois de uma passagem pelo colégio D. Diogo de Sousa e o liceu Sá de Miranda, em Braga, onde chegou aos 11 anos com a família, seguiu para Coimbra para estudar Direito, por influência do pai, mas sem sucesso. "Chumbei no primeiro e segundo anos. Ainda fui para Lisboa para tentar fazer, mas não cheguei a acabar sequer o primeiro ano. Não tinha capacidade para ser jurista. Eu gostava das coisas mais reais, mais verdadeiras. Gostava muito de História e fui para História", conta Henrique Barreto Nunes, que voltaria a Coimbra, no ano da crise estudantil, em 1969.