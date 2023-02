Obra de requalificação da Avenida da Liberdade em Braga arranca em abril

O Município de Braga agendou para abril o arranque da empreitada de requalificação da Avenida da Liberdade, que significará um investimento de 3, 1 milhões de euros e será concretizado pela empresa local DST - Domingos Silva Teixeira, SA.

"A data exata vai depender do visto do Tribunal de Contas, mas prevê-se que, como é regra, demore apenas um mês", disse ao JN, a vereadora que tutela as obras municipais, Olga Pereira.

A autarca salientou que a decisão do júri de adjudicação à DST é debatida e votada segunda-feira, em reunião do executivo camarária. Explicou ainda que a proposta da DST, além da valia técnica, foi a única que se situou dentro do valor máximo previsto no concurso público, que era de 3,1 milhões. O júri excluiu as propostas de outros três concorrentes, quer por razões técnicas ou falta de documentos, quer porque o valor ultrapassava aquele montante.

A obra consiste na intervenção na Avenida da Liberdade, desde o seu cruzamento com a rua do Raio até à rotunda de S. João da Ponte, numa extensão de 850 metros.

O projeto prevê o reperfilamento da via com a inserção de vias cicláveis segregadas, unidirecionais, dos dois lados da faixa de rodagem, novas travessias pedonais, eliminação de barreiras à circulação inclusiva, incremento da arborização e aumento da área permeável.

Reduz emissão de gases

Esta intervenção - diz o Município - "vai beneficiar a imagem urbana e contribuir para uma evolução muito relevante nos padrões de mobilidade da cidade e na diminuição significativa das emissões de gases, quer através da redução no número de veículos e redução das velocidades praticadas, quer pelo aumento da área permeável com inserção de novas componentes vegetais, incluindo novas árvores".

Acresce que, "os cruzamentos e as passadeiras serão, genericamente, sobrelevados ao nível dos passeios, associados a soluções semafóricas inteligentes e inovadoras, que irão aumentar significativamente o conforto e a segurança para peões e ciclistas e, em simultâneo, a diminuição das velocidades praticadas pelos automóveis".

Serão ainda implementadas novas travessias, nomeadamente no lado sul do cruzamento com a rua 25 de Abril, nos lados Norte e Sul do cruzamento com a avenida João XXI; junto ao cruzamento com a Rua Araújo Carandá e junto à rotunda de S. João da Ponte, na avenida Viriato Nunes (N101).