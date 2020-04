Octogenária de Vieira do Minho morre com Covid-19

Joaquim Gomes Hoje às 10:28 Facebook

Uma idosa na casa dos 80 anos, residente em Vieira do Minho, morreu com Covid-19 no Hospital de Braga. Trata-se do primeiro mortal deste concelho do distrito de Braga.

Em Vieira do Minho, foram registados três casos de infeção com o novo coronavírus, o de um homem e os de duas mulheres, uma das quais morreu esta semana, no Hospital Central de Braga, para onde tinha sido transportada no sábado. Era utente de um lar de idosos na Vila de Rossas, no concelho de Vieira do Minho.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, António Cardoso, além dos três casos positivos, encontram-se ainda pelo menos seis pessoas a aguardar resultados. A Autarquia está a distribuir um elevado número de equipamentos para proteção, parte dos quais fabricados no concelho e alguns mesmo produzidos por colaboradoras camarárias.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vieira do Minho tem vindo a coordenar várias ações preventivas e de resposta, sempre em articulação com entidades do concelho, procedendo a esclarecimentos e trabalhos de limpeza e desinfestação dos espaços púbicos que são mais frequentados, apelando a todos os vieirenses que não saiam de casa.

A autarquia vieirense e a sociedade civil têm-se desdobrado em múltiplas ações, com empresas privadas a produzirem gratuitamente milhares de viseiras, como é o caso da Kikadesigner, de Carlos Lameiras.