Odores do Bom Jesus de Braga reunidos num ambientador

Os odores das árvores, da mata, do musgo e da terra molhada do Bom Jesus de Braga foram condensados num ambientador, apresentado esta sexta-feira, que procura traduzir a identidade olfativa daquele património.

O produto integra um projeto de promoção cultural, religiosa e turística do Bom Jesus baseado nos cinco sentidos (olfato, visão, audição, paladar e tato) que vai desenvolver-se nos próximos dois anos, com a previsão de serem realizadas ações promocionais a cada seis meses.

A "fragrância do Bom Jesus" foi desenvolvida por uma perfumaria bracarense, a Norte Empresa, que realizou um trabalho de investigação de "vários meses", com recolha dos vários odores existentes no santuário.

"A nossa equipa de laboratório realizou um levantamento do espaço, das árvores, das plantas, do escadório para depois ser possível compilar numa composição, onde foram utilizados mais de 50 ingredientes", explicou o empresário Daniel Vilaça.

A intenção, sublinhou, é "permitir que cada pessoa tenha a oportunidade de sentir a magia do Bom Jesus dentro da sua própria casa", podendo "relaxar como se estivesse na mata" do santuário.

O produto estará à venda na Casa das Estampas e nos Hotéis do Bom Jesus, na Loja Yntenzo e nalguns espaços de "souvenirs" da cidade de Braga. Os clientes podem optar entre dois ambientadores em "spray" de 100 e 250ml e um ambientador mikado de 250ml. Os preços variam entre os 13,90 e os 32,90 euros.