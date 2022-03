Oposição exige salas no edifício da Câmara de Braga

PS apresentou queixa por falta de acesso a contrato da Altice.

Os vereadores do PS e da CDU do Executivo de Braga exigiram esta segunda-feira salas de trabalho no edifício da Câmara, para estarem mais próximos dos documentos e informação. Aproveitando a discussão sobre o Estatuto do Direito à Oposição, os socialistas criticaram, ainda, a falta de acesso ao contrato da Altice com o Forum Braga e revelaram que foi apresentada uma queixa na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA).

"Reclamamos sempre sobre esta lógica de nos guetizarem no Gnration. Não temos acesso ao edifício do Pópulo ou do Paços do Concelho, onde existe o convívio entre os trabalhadores e os problemas reais do Município", lamentou o vereador do PS, Artur Feio, à margem da reunião do Executivo, onde levou, também, a questão "dos naming rights (direitos do nome) do Altice Forum Braga". "Já demos entrada de uma queixa na CADA e aguardamos resposta sobre se é possível termos acesso ao documento, sem termos que assinar um contrato de confidencialidade", avançou o socialista.

O assunto mereceu silêncio do presidente do Município, Ricardo Rio. Sobre a transferência dos vereadores para o edifício da Câmara, o autarca alega "pouca disponibilidade de espaços".

Santa Tecla

A reunião serviu, também, para aprovar a alteração ao projeto de reabilitação do bairro de Santa Tecla. Ao contrário do previsto, a Autarquia já não vai demolir uma torre e o edifício será reabilitado para dar lugar a mais 30 apartamentos.