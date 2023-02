Orquestra de Braga e músico galego abriram Capital da Cultura do Eixo Atlântico

O músico galego Abraham Cupeiro e a Orquestra Filarmónica de Braga abriram, ao final da tarde desta quinta-feira, no auditório municipal em Lugo, na Galiza, a sétima edição da Capital da Cultura do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.

A programação do evento, que se estende até novembro, inclui mais de 30 espetáculos e uma centena de atividades em todas as disciplinas artísticas, protagonizados por artistas ou grupos culturais da Galiza e do norte de Portugal.

Na abertura esteve a presidente do município de Lugo e do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, Lara Méndez, acompanhada do secretário-geral, Xoán Vázquez Mao, e presidentes de câmara e vereadores de municípios da Galiza e de Portugal.

Em declarações ao JN, o secretário-geral Xoán Mao disse "esperar que a Capital Cultural lucense atinja o mesmo nível que foi conseguido pela de Braga em 2021", salientando que as duas cidades mantêm uma forte ligação, dado que pertencem à Associação ibérica das cidades romanas, as antigas Lucus Augusta e Bracara Augusta.

Salientou que a aposta na cultura por parte do Eixo, que agrega 38 municípios dos dois lados da fronteira, "visa a criação de indústrias culturais fortes, com a consequente criação de emprego no setor".

"Hoje, a autarca de Lugo e presidente do Eixo destacou, e bem, a aposta do Município em propostas vinculadas ao passado e à tradição da cidade, ao mesmo tempo que impulsiona uma visão moderna de inovação e vanguarda, e o valor da cultura como elemento decisivos no desenvolvimento social, económico e de identidade", acrescentou Xoan Mao.

O dirigente associativo salientou que "a Capital da Cultura visa, também, realçar o protagonismo dos criadores mais jovens e das novas formas de arte urbana integrando na sua programação desde o Rap ao graffiti".

Sublinhou ainda que "os recentes prémios Goya evidenciaram o excelente momento que o cinema galego atravessa e que se soma ao já tradicional protagonismo do cinema no norte de Portugal. Também a música, literatura, poesia, pintura, banda desenhada, teatro, dança, a fotografia, têm estado no seu auge nestes últimos anos".

A Capital da Cultura é um programa que o Eixo Atlântico desenvolve há 14 anos, tendo a primeira sido em Vila Nova de Gaia.

Aproveitando a abertura do evento, o Eixo reúne-se, esta sexta-feira, em assembleia-geral em Lugo.