Os "anjos da guarda" que acolhem os sem-abrigo de Braga

Quatro valências da Cruz Vermelha são a casa de 90 pessoas, mas ainda há 18 para tirar das ruas. Alguns resistem.

A vida de Artur é uma história de resistência em várias dimensões. Viveu "mais de 40 anos" na rua, passou por graves problemas de saúde e ainda assim recusou, mais do que uma vez, as portas do centro de acolhimento destinado a pessoas em situação de sem-abrigo que a Cruz Vermelha de Braga lhe abriu. Mesmo que isso significasse ter um teto e uma cama para substituir os bancos de jardim onde costumava dormir.

"Trouxeram-me para o centro, mas acabei por sair e voltar para a rua. É daquelas coisas que não sei explicar. Um dia, a equipa da Cruz Vermelha encontrou-me no centro da cidade e quase me arrastou de regresso. E aí fiquei mesmo", conta ao JN Artur Coutinho, de 62 anos, enquanto ajeita o cobertor que tapa a cama.