Ovelhas e patos caem em vala ao fugir de matilha em Braga

Ao fugirem de uma matilha de cães num campo agrícola, 15 ovelhas e três patos caíram a uma vala com um riacho, com quatro metros de profundidade. O incidente, que vitimou, pelo menos, quatro animais, ocorreu esta quinta-feira, pelas 18 horas, na freguesia de Crespos, em Braga.

Segundo o JN apurou no local, cerca de 10 cães vadios entraram no campo agrícola, na Rua Bouça do Couço, e atacaram as ovelhas e patos que estavam no local. Ao tentarem fugir, os animais caíram na vala e tiveram que ser resgatados pelos Bombeiros Sapadores de Braga.

Quatro ovelhas foram retiradas sem vida, porque não resistiram aos ferimentos provocados pelo ataque dos cães e pela queda. Outra foi encontrada gravemente ferida, também, devido às mordidas.

As ovelhas e os patos foram entregues aos donos, que se queixaram de já terem denunciado a presença de cães vadios na zona.

O presidente da Junta de Crespos, João Correia, admite que "têm sido vistos, de forma sistemática, cães abandonados", mas a informação tem chegado à Agere, responsável pelo centro de recolha de Braga. "A tarefa da Agere não é fácil, porque, por vezes, quando chegam, já não conseguem localizar os animais ou andam por quintais privadas", afirma o autarca.