Padre de Borba encontrado morto no Gerês

Um padre de Borba, no distrito de Évora, foi encontrado morto, ao princípio da noite de terça-feira, nas imediações da Barragem de Vilarinho da Furna, em Terras de Bouro, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, desconhecendo-se as circunstâncias da morte.

A notícia da morte do padre José António Gonçalves, de 57 anos, pároco em Santiago de Rio de Moinhos, no concelho de Borba, foi confirmada pela Arquidiocese de Évora esta quarta-feira. Foi encontrado já sem vida, junto à Barragem de Vilarinho da Furna, em São João Campo/Campo do Gerês, na zona nordeste do concelho de Terras de Bouro.

Nascido a 28 de março de 1965, José António Gonçalves foi ordenado sacerdote a 2 de julho de 1989, na Arquidiocese de Évora, tendo passado por várias paróquias, nomeadamente Cano, Santa Vitória do Ameixial, São Bento do Ameixial, Samora Correia, Santo Estêvão, Azervadinha, Rebocho, Biscainho, Branca, Alcácer do Sal, Santa Catarina de Sítimos, Santa Susana, São Cristóvão e Elvas, encontrando-se, nos últimos anos, em Santiago de Rio de Moinhos.

Além de pároco, o sacerdote foi ainda professor no Instituto Superior de Teologia de Évora.