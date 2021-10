Padre de Braga quer mais reclusos no presépio

Sandra Freitas Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

João Torres, pároco de Priscos, em Braga, está indignado "com as burocracias" que estão a prejudicar o projeto "Mais Natal Priscos", que, há sete anos, dá trabalho a reclusos do Estabelecimento Prisional de Braga.

Cinco a seis homens costumam ser chamados para ajudar na construção e manutenção do presépio ao vivo, mas, desde o ano passado, a freguesia passou a receber só uma pessoa.

"O argumento da covid-19 serve para tudo, agora. Os procedimentos deveriam ser mais céleres e não ficarem presos a burocracias", critica João Torres, sublinhando a importância do projeto na reinserção dos reclusos na sociedade.