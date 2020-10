Padre quer substituir ida aos cemitérios por fotos nos altares

Hoje às 08:17 Facebook

Pároco de Priscos, em Braga, oferece-se para colocar imagens de entes queridos na igreja e evitar aglomerados.

O pároco de Priscos, Guisande e Tadim, João Torres, convidou os fiéis a levarem retratos dos entes queridos para as cerimónias do Dia de Todos os Santos, de forma a evitar aglomerados nos cemitérios destas freguesias de Braga. A ideia é colocar as imagens nos altares improvisados dos pavilhões que estão a acolher as missas durante a pandemia e, posteriormente, distribuir as imagens pelas igrejas da localidade de cada uma das famílias.