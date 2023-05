Pai e filha feridos com gravidade num despiste de mota em Braga 

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade, neste sábado ao final da tarde, depois de a mota em que seguiam se ter despistado, na Variante do Cávado, em Braga.

Ao que o JN apurou, as vítimas são pai e filha, sendo que a rapariga tem 16 anos de idade e o pai cerca de 45. De acordo com fonte envolvida no socorro, ambos foram transportados para o Hospital de Braga em "estado muito grave" e com "múltiplas fraturas".

A mota em que seguiam despistou-se, tendo depois embatido contra o rail do separador central da via, no sentido Vila Verde-Braga.

Para o socorro foram mobilizados vários meios dos Bombeiros Sapadores de Braga e do INEM, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). A rapariga de 16 anos foi transportada para a ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto.

A PSP registou a ocorrência.