Pai e filho feridos em colisão seguida de despiste em Braga

Um homem com 47 anos e o filho de 12 anos sofreram ferimentos, na sequência de uma colisão com um trator, seguida de despiste do carro em que seguiam, na Avenida Miguel Torga, em S.Paio de Arcos, Braga.

O alerta foi dado pelas 20.30 horas desta segunda-feira.

O carro onde seguiam as vítimas chocou com um trator com atrelado. O embate provocou, ainda, o despiste da viatura, que só parou no separador central da avenida.

Segundo o que o JN apurou, o homem sofreu ferimentos graves, com vários traumatismos. A criança escapou ao acidente com ferimentos ligeiros. Ambos foram transportados ao Hospital de Braga pelos Bombeiros Sapadores.

Ao local acorreram, ainda, os Bombeiros Voluntários de Braga e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga.