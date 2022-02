Palácio da Dona Chica vai ser recuperado em Braga

Proprietários projetam alojamento para monumento devoluto, classificado como de Interesse Público

O Palácio da Dona Chica, em Braga, está mais perto de voltar a abrir as portas ao público, quase 30 anos depois da última ocupação, como discoteca. A família que adquiriu o imóvel, em 2019, "tem um projeto turístico para o local", adiantou, ontem, o presidente da Câmara, Ricardo Rio, após uma visita com os proprietários.

"Convidaram-me para ir ver o espaço e o esforço que fizeram para fazer a limpeza exterior e, por outro lado, para me dar nota que, em breve, vão submeter umas propostas de intervenção na Delegação Regional de Cultura do Norte e na Câmara para reabilitar o edifício", contou o autarca, ao JN, lembrando que o imóvel é Monumento de Interesse Público.

"Os proprietários tiveram uma postura muito dialogante e querem encontrar soluções viáveis para avançar com recuperação", regozijou-se Ricardo Rio, acrescentando que a ideia da família será criar "um alojamento, mas não só".

O palácio foi mandado construir em 1915, por João Rego, para oferecer à sua prima, Francisca Peixoto Rego, com quem tinha casamento marcado. Em 1919, a separação do casal levou à suspensão da obra e, a partir daí, o edifício passou por várias mãos. A última atividade conhecida foi como discoteca, no início da década de 90.