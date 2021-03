Papa Francisco telefonou aos pais de menino de Braga com cancro

Emília Monteiro Hoje às 22:01 Facebook

O Papa Francisco telefonou, esta quarta-feira, aos pais de Tomás Vilaça, o menino de 7 anos, de Braga, que está em Barcelona a fazer um tratamento experimental a um neuroblastoma.

Ana Vilaça, a mãe de Tomás, está com o filho no Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona, e não atendeu o telefone. Quando ouviu a mensagem deixada no gravador ficou incrédula.

"Era uma voz a dizer 'Olá Ana, daqui fala o Papa Francisco, recebi a sua carta e vou rezar pelo Tomás'", contou ao JN a mãe do menino. Sem conseguir falar com Ana Vilaça, o Papa telefonou para Ricardo, o pai do menino doente. "Estiveram dez minutos a conversar. O Papa quis saber como estava o Tomás, como estava a correr o tratamento e quis saber tudo sobre a doença", contou, emocionada, a mãe do rapaz.

A doença foi diagnosticada em setembro de 2019 e o menino foi tratado no IPO do Porto. O neuroblastoma é uma das formas mais agressivas de cancro.

Sem sucesso no combate à doença, os pais souberam de um tratamento experimental em Barcelona e iniciaram a angariação de fundos para suportar os custos. A iniciativa "Pelos sonhos do Tomás" chegou às redes sociais e também chegou ao Papa Francisco. "Estamos a viver uma semana decisiva para o nosso filho e o telefonema do Papa trouxe-nos um novo alento", finalizou Ana Vilaça.