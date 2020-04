Parque de Campismo de Braga pronto para acolher pessoas em isolamento

Luís Moreira Hoje às 18:01, atualizado às 20:02 Facebook

O parque de campismo de Braga preparou dois bungalows e duas autocaravanas para acolher, se necessário, quem precise de um local de acolhimento, nomeadamente doentes em convalescença ou pessoas que tenham de ficar isolados por razões profissionais ou que tenham de estar em quarentena.

O vereador da Proteção Civil, Altino Bessa, disse ao JN que o número de autocaravanas deve subir para 12 nos próximos dias. "Há um privado que já arranjou duas, cada uma com capacidade para quatro pessoas, e que ficou de trazer mais 10", revelou.

O autarca salientou que o parque pode acolher vários profissionais que não queiram pernoitar em casa com medo de levarem, eventualmente, o Covid-19 à família e que, assim, podem ali dormir.

Acrescentou que essa hipótese foi já colocada à Câmara pelo Comando Distrital da PSP, mas, até agora, ainda nada foi concretizado. "Temos várias soluções de retaguarda e esta é uma delas", vincou.

Neste momento, há apenas três pessoas a viver no campismo, as quais tinham contrato anual de permanência e "não têm alternativa". As restantes foram convidadas a sair "antes de o Governo ter publicado um despacho nesse sentido". Os residentes cumprem as regras de isolamento em vigor e o parque garante a higienização do recinto e dos espaços de acolhimento.