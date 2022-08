Pavilhão do PCP/Braga na Festa do Avante dedicado ao "Direito à Habitação"

O pavilhão que o PCP de Braga leva, em setembro, à Festa do Avante tem como tema "O Direito à Habitação", dando "expressão às crescentes dificuldades de acesso a uma habitação digna", anunciou este domingo a organização regional dos comunistas do distrito.

O partido adianta que para o pavilhão bracarense estão previstos dois debates: um em solidariedade com o povo brasileiro, que conta com a participação de partidos e movimentos revolucionários e progressistas do Brasil, e outro sobre o tema "Especulação Imobiliária vs Direito à Habitação - a situação concreta da região de Braga", que aborda as dificuldades no acesso à habitação, "um dos maiores problemas do momento atual".

Como já é hábito, acrescentam, no espaço regional marca presença o vinho verde das adegas, a gastronomia, os petiscos, o Bacalhau à Braga e o artesanato, "feito pelas mãos de homens e mulheres do Minho que são referência nacional, com pequenas peças e recordações da Festa, até às peças de referência e emblemáticas do artesanato minhoto, com destaque para a olaria de Barcelos".

A edição deste ano - a 46.ª, que se realiza entre 2 e 4 de setembro, apresenta uma mostra muito diversificada de artistas, de variados estilos e proveniências.

O PCP destaca, a propósito, a presença de conjuntos oriundos de Braga como os Mão Morta (cujo vocalista, Adolfo Luxúria Canibal é vereador na Câmara de Braga pelo PS), a Orquestra Filarmónica de Braga e o Canto D´Aqui.

Este ano, no plano central, - diz ainda o partido - merece destaque, numa grande exposição, o tema "Crianças e Pais com Direitos, um Portugal com Futuro".

O centenário do nascimento de José Saramago, tem uma forte presença na Festa!, que assinala também os 80 anos do nascimento de Adriano Correia de Oliveira.

PUB

O PCP de Braga sublinha que ainda é possível adquirir a EP - Entrada Permanente, e garantir lugar nas excursões organizadas pelo partido, com saída de vários concelhos do distrito.