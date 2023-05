PCP de Braga diz que foram esquecidos vários investimentos na reunião de Ministros

A Organização Regional de Braga do PCP classificou, esta sexta-feira, em comunicado, como "oportunidade perdida" a reunião do Conselho de Ministros ocorrida, quinta-feira, em Braga, sublinhando que foram esquecidos vários investimentos, como o caso da construção do novo Hospital de ​​​​​​​Barcelos-Esposende, da ampliação das instalações do hospital de Braga, a conclusão das obras de beneficiação no de Guimarães ou as obras de beneficiação no de Famalicão.

"Lamentavelmente, este Conselho de Ministros confirmou-se como uma oportunidade perdida para a tomada de decisões que contribuam para superar carências que se vão acumulando no distrito em áreas fundamentais", notam os comunistas, sublinhando que "foram poucas as decisões concretas".

De acordo com o comunicado da reunião do Conselho de Ministros, - lembra o partido - foram autorizadas despesas para obras de construção, ampliação e/ou requalificação do Palácio da Justiça - sede da Comarca, em Braga, Palácio da Justiça de Guimarães, Palácio da Justiça de Fafe, Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, e Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária, assim como investimentos em alojamento estudantil a custos acessíveis, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

O PCP sublinha, a propósito, que, "áreas tão importantes para a vida das pessoas, dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens, como o acesso à habitação, o imperativo de reforço do serviço nacional de saúde, o investimento na escola pública e nos serviços públicos em geral, não mereceram qualquer menção".

Relativamente ao Transporte Ferroviário, - acrescenta - "e apesar das exigências das assembleias municipais de Braga, Guimarães, Barcelos e Fafe que, por proposta da CDU, reclamaram a ligação ferroviária entre Braga e Guimarães e o prolongamento até Barcelos, ligando os quatro concelhos mais populosos da região, as declarações dos membros do Governo confirmaram a intenção de abdicar do reforço da ferrovia".

Ainda na área da mobilidade "ficou por decidir a criação de condições para o estabelecimento de um Passe Social Intermodal, como existe já no Porto e em Lisboa, e, também por iniciativa da CDU, é reclamado por vários municípios da região". E conclui: "Também a escola pública, nomeadamente a necessidade de requalificação de várias escolas como a Escola Secundária de Amares, não foi objeto de qualquer decisão".