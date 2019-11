Peça teatral em Braga para ajudar jovens e adultos autistas

Ontem às 22:55 Facebook

A escola Palco de Estrelas, em Braga, associou-se à cooperativa "Supera-te", dedicada a jovens e adultos portadores de autismo, e vai levar a palco, pelas 21 horas de sexta-feira, a peça "O Mi do Gato Amarelo", que retrata a problemática. O objetivo é angariar fundos para uma intervenção na sede da instituição.

De acordo com Sofia Cerqueira, secretária do Conselho de Administração, a cooperativa avançou para um contrato definitivo de arrendamento de um espaço que viabilizará a implementação das respostas sociais, mas são necessárias obras.

"Apresenta grandes danos ao nível da estrutura física. Atualmente, o nosso propósito primordial passa por angariar fundos para levar a cabo uma intervenção de requalificação do espaço, bem como a aquisição de mobiliário adequado para a nossa atividade, pelo que temos em vista uma série de eventos", esclarece a responsável, numa nota enviada em JN.

Na sexta-feira, a performance no Palco de Estrelas, na Rua de Santa Margarida, em Braga, será realizada pelos alunos da turma de Teatro, sob orientação do professor Cláudio Silva. A entrada é gratuita, mas requer inscrição online, que pode ser feita através do site da "Supera-te".

O espetáculo será seguido de uma tertúlia acerca do autismo e ainda de um lanche-convívio.

A "Supera-te" nasceu no ano passado para "oferecer aos jovens e adultos portadores de autismo um conjunto de procedimentos interventivos, bem como as condições necessárias ao seu desenvolvimento holístico com base numa inclusão social harmoniosa", explica Sofia Cerqueira.