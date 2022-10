Pedro Sousa eleito líder do PS/Braga contra candidato da atual direção

O ex-deputado e ex-líder do PS na Assembleia Municipal de Braga Pedro Sousa venceu, ontem, as eleições para a Comissão Política Concelhia obtendo 786 votos dos militantes do concelho, face aos 516 conseguidos pela lista liderada por José Pedro Machado, que era apoiado pelos dirigentes da secção anterior, Artur Feio e Hugo Pires, este o último candidato à Câmara de Braga.

Na campanha eleitoral, Pedro Sousa não se coibiu de criticar os eleitos do PS/Braga no Município, dizendo que "fazem uma oposição apagada, branda, sem garra, à distância e à quinzena".

E acrescentou em texto que tornou público: "Toda e qualquer lógica de oposição que não seja feita de forma diária, consistente, com proximidade ao terreno, ao território e aos autarcas, será sempre uma oposição sem lastro para afirmar o PS como uma alternativa sólida, madura, respeitada e vencedora".

O novo líder do PS em Braga, diz ainda: "como socialistas que contribuímos para todas, ou quase todas as vitórias eleitorais do PS em Braga, conhecemos bem a receita para ganhar a Câmara Municipal e um dos ingredientes centrais da mesma passa por colocar mais trabalho, por colocar mais entrega e mais suor ao serviço do Partido Socialista, ao serviço de Braga e dos bracarenses".

Pedro Sousa promete "construir um novo PS" no concelho e "escutar a cidade, estreitando a via de diálogo com quem dedica o melhor de si à nossa comunidade", para "recuperar a Câmara" para os socialistas.

A sua vitória representa uma mudança significativa na Secção, dado que pode interferir na escolha do próximo candidato à Câmara, que pode ser o próprio Pedro Sousa em detrimento de Hugo Pires, que já manifestou publicamente o seu interesse em voltar a ser candidato.

Tudo depende, no entanto, das eleições concelhias de 2024, onde Pedro Sousa terá que ser reeleito e da decisão da Direção Nacional, a qual, nas últimas legislativas vetou o seu nome para candidato a deputado.

Pedro Sousa tem 39 anos, nasceu em Braga e desempenhou funções como presidente da Federação Distrital de Braga da JS (2010/2012), deputado na Assembleia Municipal de Braga pelo presidente da Secção Concelhia de Braga da JS, membro do Secretariado Nacional da JS e integrou a Comissão Nacional do PS. Foi adjunto do gabinete do Governador Civil de Braga, vice-presidente do Conselho Fiscal, presidente da mesa da Assembleia Geral e vogal da direção da Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho.