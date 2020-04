Perfumaria de Braga fabrica álcool gel para doar a instituições

Joaquim Gomes Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Perfumaria Yntenzo, sediada em Braga, passou a fabricar, exclusivamente, álcool gel desinfetante, enquanto decorrer a pandemia da Covid-19. O produto está a ser oferecido a instituições sociais, de segurança e socorro.

"Não poderíamos ficar indiferentes aos tempos que vivemos e, tal como fazemos questão de apoiar a nossa comunidade ao longo de todo o ano, não falharíamos nesta época delicada que vivemos", disse ao JN, esta quarta-feira, o CEO da Yntenzo, Daniel Vilaça, acrescentando que a empresa fez um "grande esforço para desenvolver uma fórmula" que permitisse apresentar um produto de qualidade a preço acessível.

O novo álcool gel desinfetante, para a higienização das mãos, tem 65% a 70% de álcool, cumprindo as normas europeias, encontrando-se registado no Portal Europeu de Cosméticos e no Infarmed. Inclui a componente de hidratação que evita que as mãos fiquem secas e gretadas, não tem perfume e é de secagem rápida, salientou Daniel Vilaça.

Enquanto mobiliza diariamente toda a capacidade produtiva, a marca bracarense de perfumaria artesanal fez uma doação à Proteção Civil, que, por sua vez, irá redistribuir os produtos por instituições e entidades que necessitam do apoio para combater a Covid-19.

"Esta é a nossa forma de agradecer a todos os que estão na linha da frente desta batalha e a Proteção Civil pode agora distribuir estes recursos pelos profissionais, lares, instituições e entidades que mais precisam", disse o criador da marca.