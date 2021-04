Pichagens na estátua do Cónego Melo pelo crime do Padre Max

Joaquim Gomes Ontem às 23:20 Facebook

Um conjunto de pichagens relacionando o falecido Cónego Melo com a responsabilidade do assassínio do Padre Max e da estudante Maria de Lurdes, há 45 anos, foram realizadas, este fim de semana, em diversos pontos do concelho de Braga, principalmente na estátua evocativa daquele polémico vigário-geral da Arquidiocese e deão da Sé de Braga.

As pichagens surgiram na estátua do Cónego Melo, mas também em paredes das freguesias de Palmeira e de Dume, a norte da cidade de Braga, bem como em duas paredes laterais da Igreja e do Convento do Pópulo.

O cónego Eduardo de Melo Peixoto, que faleceu em 19 de abril de 2008, em Fátima, com 80 anos, teve sempre o seu nome associado à alegada autoria moral do conhecido Crime do Padre Max, mas nunca chegou a ser julgado no Tribunal de Vila Real - foi constituído arguido mas depois ilibado antes de começar o julgamento.

Maximiano Rodrigues de Sousa e Maria de Lurdes Pereira morreram vitimas de atentado bombista, em Cumieira, no concelho de Santa Marta de Penaguião, distrito de Vila Real, no dia 2 de abril de 1976, data da promulgação da primeira versão da Constituição da República Portuguesa, depois do 25 de Abril de 1974.

O Padre Max tinha concorrido como independente, integrado nas listas da União Democrática Popular (UDP), à Assembleia da República, participando, entre outros, com a estudante Maria de Lurdes Pereira em aulas de alfabetização no conturbado período do Processo Revolucionário em Curso (PREC). Quando entraram no automóvel deste sacerdote católico, um engenho explosivo deflagrou e foi fatal para ambos.