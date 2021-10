PJ comemora 76.º aniversário nas futuras instalações de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 22:22 Facebook

A Polícia Judiciária comemora, esta quarta-feira, o 76.º aniversário nas futuras instalações do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Braga, numa cerimónia presidida pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, para além do seu diretor nacional, Luís Neves, tendo a sessão por tema dominante "avaliar o presente e promover estratégias de futuro".

As comemorações nacionais terão o seu ponto alto esta quarta-feira, dia 20 de outubro, a assinalar aquele que é um dos departamentos mais produtivos da Polícia Judiciária, o de Braga, que engloba a região do Minho, integrado na Diretoria do Norte, sediada no Porto.

O programa comemorativo, que decorrerá nas futuras instalações da Polícia Judiciária de Braga, onde funcionou a extinta Associação Industrial do Minho, no centro da cidade de Braga, vai contar com a presença da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e do diretor nacional da PJ, Luís Neves.

O programa incluiu ainda mas também a curta-metragem, de produção interna, da PJ, intitulada "a ação concreta de uma polícia íntegra e discreta", acerca da Polícia Judiciária.

Mas um dos pontos mais aguardados das comemorações será a palestra de Mário Monte, catedrático da Universidade do Minho, especialista na área penal, que vai abordar o tema do "crime económico financeiro transnacional e a recuperação de ativos".

Segundo Mário Monte, "se os direitos humanos mandam que se respeite um conjunto de garantias dos arguidos, esses mesmos direitos humanos impõem uma boa gestão dos dinheiros públicos e, naturalmente, de todo o tipo de fundos, enquanto meios dirigidos a lutar contra todos os fatores e formas de exclusão social".