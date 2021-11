PJ investiga suspeitas de fogo posto em carro que ardeu num stand em Braga

Luís Moreira Hoje às 13:06 Facebook

A PJ de Braga está a investigar as causas de um incêndio ocorrido na madrugada desta quarta-feira num veículo, que estava estacionado no exterior do stand Armesi-Automóveis, em Ferreiros, Braga. Os indícios apontam para fogo posto.

Fonte ligada ao processo disse ao JN que as chamas irromperam no carro pelas 6.30 horas da manhã, sem motivo aparente, e sem que tivesse acontecido o mesmo aos outros veículos também ali parados, em exibição para venda.

Chamados ao local, uma zona próxima da Variante à cidade, os Bombeiros Sapadores controlaram o fogo, ainda a tempo de evitarem que alastrasse a outras viaturas.

De seguida, uma patrulha da PSP chamou a Polícia Judiciária que ali deslocou uma brigada, a qual recolheu vestígios que podem comprovar a provável existência de crime.