Plataforma "Basto ON" divulga empresas e serviços sociais da região

Voluntários lançaram a "Basto ON" uma plataforma online e gratuita que divulga empresas e serviços sociais, e que já reúne informações sobre 70 entidades de Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Mondim de Basto e Ribeira de Pena.

Bruno Ferreira, um dos promotores da iniciativa, disse, esta quarta-feira, que a plataforma foi lançada no domingo, dia de Páscoa, e que na terça-feira já tinham registadas 70 entidades dos quatro concelhos da região de Basto. "A adesão está a ser bastante positiva", afirmou o promotor.

A "Basto ON" foi desenvolvida para ajudar a comunidade e as empresas de Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Mondim de Basto e Ribeira de Pena a ultrapassar as contingências provocadas pela Covid-19. O projeto está a ser dinamizado por um grupo de voluntários, membros do movimento Basto Tech MeetUp, e tem como objetivo listar e divulgar as entidades prestadoras de serviços sociais e empresariais, bem como as iniciativas de voluntários e redes sociais, durante este período de pandemia.

