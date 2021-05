Plenário do PSD aprova Ricardo Rio como recandidato à Câmara de Braga

Luís Moreira Hoje às 11:57 Facebook

O plenário de militantes do PSD/Braga aprovou, na sexta-feira à noite, por unanimidade, a recandidatura de Ricardo Rio às eleições autárquicas do outono e a repetição da coligação Juntos por Braga, desta vez com o PSD, o CDS, o PPM e o Aliança.

Na mesma noite, o CDS local aprovou, também de forma unânime, a coligação, que terá dois elementos centristas em lugar elegível na lista, entre eles o líder concelhio e atual vereador Altino Bessa.

A Coligação será formalizada no começo de junho.

Em declarações ao JN, Ricardo Rio disse que, se voltar a vencer o ato eleitoral, continuará a "desenvolver os vários projetos em curso, nas áreas do património, da qualificação do espaço urbano, dos apoios sociais, da captação de investimentos e da arqueologia".

Propõe-se "lançar novos empreendimentos para resolver os problemas da mobilidade - nomeadamente o Nó de Ínfias e uma nova Variante à cidade, a partir de Ferreiros - da habitação, da qualificação de espaços verdes - caso dos parques das Sete Fontes e das Camélias - da recuperação do Convento de São Francisco e do Centro Cultural Francisco Sanches -, sem esquecer a candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027".