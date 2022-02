Pobreza e jovens preocupam novo arcebispo de Braga

José Cordeiro "não quer deixar ninguém de fora". Celebra, hoje, a primeira cerimónia na Sé catedral, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa.

A mensagem que recebeu de um jovem, assim que foi anunciado como novo arcebispo de Braga, marcou "profundamente" D. José Cordeiro. Na missiva, era-lhe pedido que "não [se esquecesse] dos pobres e dos jovens". Ontem, na tomada de posse, ao contar esta história, o prelado garantiu que, no seu ministério, vai ter "uma predileção especial" pelos pobres, doentes, reclusos e pelas "periferias existenciais, sociais e geográficas", sem esquecer "os jovens, o trabalho e a precariedade".

"Não deixar ninguém de fora" é a missão que D. José Cordeiro quer assumir na Arquidiocese de Braga. Desta forma, adiantou que uma das primeiras tarefas será fazer uma visita pastoral a todas as 551 paróquias que servem aproximadamente 850 mil habitantes. "Só escutando as pessoas, os arciprestes, vice-arciprestes e os párocos saberei por onde começar. Mas, nestes dias que tenho estado aqui, já tive oportunidade de tocar no mistério da fragilidade. Ontem [anteontem], no centro de saúde do Bom Jesus, hoje [ontem] na casa sacerdotal. Há tantas boas práticas nesta Arquidiocese, mas não nos pudemos acomodar", afirmou D. José Cordeiro, na conferência de imprensa que se seguiu à tomada de posse na catedral da Sé.