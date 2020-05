Polícia Municipal de Braga com 15 novos agentes vai atuar de noite e aos fins de semana

Joaquim Gomes Hoje às 16:35 Facebook

A Polícia Municipal passará a atuar de noite e aos fins de semana, dentro de uma semana, o que foi possível com a entrada de 15 novos agentes, este domingo, constituindo um terceiro turno que elevou para quase meia centena o número de efetivos desta corporação.

O terceiro turno da Polícia Municipal de Braga entra em funcionamento a 1 de junho, que permitirá o alargamento do seu horário de funcionamento de noite e aos fins de semana, atuando das sete horas da manhã até às três horas da madrugada, num período importante, com a retoma gradual da atividade económica, no centro histórico e em todo o concelho.

Num futuro próximo, a partir do próximo ano, no âmbito do processo de descentralização de competências, o Município de Braga irá assumir novas responsabilidades na área da gestão do trânsito o que, segundo Ricardo Rio, irá exigir a atuação da Polícia Municipal em articulação com as demais forças de segurança.

Para o presidente da Câmara Municipal de Braga, "a incorporação dos novos elementos é um momento importante para valorização pública da Polícia Municipal, que passa a contar com um efetivo de 48 agentes". "Ao longo de anos houve muitas críticas e reservas por parte dos cidadãos em relação à atuação da Polícia Municipal e dos seus agentes, só que essa realidade está já completamente ultrapassada nos dias de hoje", acrescentou Ricardo Rio.

Falando na incorporação dos novos 15 agentes, Ricardo Rio anunciou que o Município de Braga irá retomar o processo de promoção profissional dos agentes durante o próximo ano, uma vez que "em 18 anos só houve uma promoção nas carreiras, por isso julgamos ser fundamental para poder incentivar o desempenho dos agentes", explicou.