Politécnico do Cávado e Ave integra projeto da "Confiança"

O IPCA-Instituto Politécnico do Cávado e Ave participa, em parceria com a Universidade do Minho e a Câmara de Braga, no projeto de transformação do edifício da antiga fábrica Confiança em residência universitária com 650 camas.

Em declarações ao JN, a presidente do Instituto, Maria José Fernandes, revelou que o polo de Braga terá mil alunos no próximo ano letivo, muitos deles deslocados de outras regiões, pelo que a existência de uma estrutura residencial na cidade "é uma excelente notícia".

Já o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, disse ao JN que "o projeto, a apresentar ao Governo até 15 de setembro, no quadro do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], duplica a oferta em termos de quartos para estudantes universitários, uma das carências atuais mais gritantes". O custo final será de 18 a 20 milhões de euros,

O autarca classifica a iniciativa como "uma solução excelente para a cidade", mas a oposição, PS, CDU e BE critica, argumentando os socialistas a que apresentarão a sua própria solução para o edifício. Os comunistas afirmam que preferiam um equipamento cultural e o Bloco acusa Câmara e UMinho de atentado grave ao património, dizendo que será uma estrutura privada dirigida a alunos da classe média alta, e não aos mais necessitados.

Também a Plataforma de Cidadãos Salvar a Confiança exige um debate público, pedindo que se invertam os projetos anunciados: que a antiga Escola Francisco Sanches seja requalificada para residência estudantil e a Confiança se adapte a centro cívico e cultural.

Presidente refuta acusação

Sobre as críticas do BE, Ricardo Rio refuta que a residência seja para alunos ricos: "Funcionará nos moldes das atuais residências públicas, com os mesmos preços. Aliás, se assim não fosse, a candidatura seria rejeitada", assegura. Conforme o JN noticiou, o projeto prevê a manutenção da fachada e de alguns equipamentos fabris.