Porcos e galinhas escapam a incêndio numa quinta em Braga

Um incêndio deflagrou, na quarta-feira à noite, no palheiro de uma quinta em Real, Braga.

O fogo, cujo alerta foi dado cerca das 22.30 horas, registou-se na Rua Arménio Reis, na freguesia de Real e não provocou feridos. Os animais que estavam dentro do local, porcos e galinhas, escaparam ilesos ao incidente, uma vez que os proprietários da quinta abriram as portas para que saíssem.

As chamas mobilizaram 18 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Braga. A PSP também esteve no local, com dois carros-patrulha e uma Equiva de Intervenção Rápida.