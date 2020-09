Porsche despista-se e levanta passagem para peões em Braga

JN Hoje às 19:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Um carro da marca Porsche, avaliado em mais de 200 mil euros, ficou praticamente destruído, após um despiste na avenida João XXI, em Braga.

O carro, de matricula francesa, conduzido por um homem de nacionalidade portuguesa, despistou-se à saída de um túnel da avenida João XXI, em Braga, e ficou enfiado debaixo de uma das passagens superiores para peões.

A violência do embate foi de tal ordem que descravou a passagem de peões do chão, com a estrutura a ficar pousada no carro, um Porsche 911 Turbo, que custa cerca de 230 mil euros, novo.

À chegada dos bombeiros, o condutor estava fora do carro, acompanhado de dois guardas da GNR. O homem, de de 33 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi foi transportado para o Hospital de Braga pelos Sapadores de Braga.

O acidente foi registado às 18.21 horas deste sábado, no sentido Santos da Cunha-INL, na avenida João XXI, em Braga. Mobilizou oito operacionais dos Sapadores de Braga, apoiados por três viaturas, além de meios da PSP e da GNR.