A praia fluvial de Adaúfe, em Braga, ficou durante esta quinta-feira alagada pela subida do rio Cávado, devido às chuvadas.

Os prejuízos foram somente materiais, cobrindo parte da barraca em madeira de aluguer de barcos de recreio e outras diversões náuticas, com arrastar de troncos e vegetação, em direção à foz, notando-se a subida também na Ponte de Prado, do concelho de Vila Verde.

A enchente obrigou a abrir as comportas das barragens situadas a montante, tendo as águas subido muito, no caso do concelho de Braga, logo na zona das Azenhas, junto à praia fluvial do Cavadinho, na freguesia de Crespos.