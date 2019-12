Preço dos transportes de Braga desce 30% em fevereiro

Luís Moreira Hoje às 17:31 Facebook

O preço dos passes dos Transportes Urbanos de Braga baixa 30% em fevereiro, por efeito de uma verba inscrita no Orçamento de Estado (OE) para 2020.

A descida foi adiantada na quarta-feira em reunião do executivo pelo presidente da Câmara, Ricardo Rio, em resposta a Carlos Almeida, da CDU. O preço do passe desce de 21 para 15 euros, no quadro do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), inscrito no OE de 2020, com 25 milhões de euros. O autarca salientou que a verba do PART a transferir para a CIM (Comunidade Intermunicipal) do Cávado duplica logo que o OE entre em vigor.

Na reunião, a maioria PSD/CDS rejeitou uma proposta socialista de aumento do valor que o Município transfere para as entidades que prestam o serviço de refeições aos alunos do 1.º ciclo, de 40 cêntimos para um euro. Ricardo Rio, explicou que que custa mais 600 mil euros e não é necessária. E garantiu que o problema do pagamento pelas famílias do acompanhamento das crianças nas escolas EB 1 e 2 fica solucionado em janeiro.

O PS, pela voz da vereadora Liliana Pereira, arguiu que o aumento acabaria com o subfinanciamento das entidades que fornecem o almoço, juntas de freguesia incluídas. A iniciativa surge na sequência da polémica gerada pelo facto de, em algumas escolas, estar a ser cobrada uma verba extra aos pais dos alunos, para pagar o custo do acompanhamento, por auxiliares, dos alunos, no período que medeia, entre o fim da refeição e o recomeço das aulas. A CDU absteve-se.