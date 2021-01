Prédio em Braga está sem electricidade desde a madrugada desta segunda-feira

JN Ontem às 23:11 Facebook

Um prédio em Braga, com um total de 16 apartamentos, está desde a madrugada desta segunda-feira sem eletricidade e assim deverá continuar pelo menos até terça-feira.

Os moradores do edifício número 75 na Rua Nova da Estação, em Maximinos, estão sem luz e desesperam com o frio, a comida a descongelar e a impossibilidade de cozinhar ou tomar banho. Segundo o jornal "O Minho", é o único prédio das redondezas nessas circunstâncias.

"O piquete da EDP já veio cá três vezes. A empresa do condomínio chamou uma empresa para tentar resolver mas até agora nada", contou um morador àquele jornal, dando conta de que a última visita do piquete foi entre as 17 e as 18 horas, mas o problema não ficou resolvido.

"O condomínio mandou e-mail a dizer que amanhã vão tentar resolver", acrescentou o morador. O frio "é o principal problema", mas há outros, como a comida a descongelar e as pessoas que não têm como cozinhar ou tomar banho.

Há também crianças que não conseguem ter aulas não presenciais pela falta de eletricidade.