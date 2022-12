Presépio de Priscos põe violência no namoro na agenda do Natal

Evento em Braga recebeu Marta Nogueira, a jovem que sobreviveu a uma tentativa de homicídio. Inauguração contou com multidão.

Marta Nogueira, a "menina-milagre" de São João da Pesqueira, que sobreviveu a uma tentativa de homicídio, em 2015, por parte do ex-namorado, foi a figura central da inauguração do Presépio de Priscos, que no domingo levou uma multidão àquela freguesia de Braga. Com passo lento, mas sem desistir, a jovem de 29 anos caminhou por entre os 90 cenários, a convite do mentor da iniciativa, padre João Torres, que, este ano, quis colocar na agenda do Natal uma reflexão sobre a violência no namoro.

"As pessoas, muitas vezes, confundem amar alguém com possuir. Mas amar é proteger e cuidar. No período do Natal até é muito natural que os namorados ofereçam presentes. Oferecer um perfume e depois querer controlar quando o vai usar, em que circunstâncias, massacrar e perseguir, deve-nos fazer pensar", justificou o pároco, sob olhar atento dos visitantes, mas também de Marta Nogueira, que preferiu não insistir no assunto, mas elogiar antes o presépio, que considerou "muito bonito".