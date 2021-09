Presidente da Galiza apoia recandidatura de Ricardo Rio

Luís Moreira Hoje às 12:11 Facebook

O político galego Alberto Núñez Feijóo, presidente da Junta da Galiza, anunciou o seu apoio pessoal à recandidatura de Ricardo Rio à Câmara de Braga.

"Hoje, Braga é melhor e maior. Tem mais empresas, mais emprego e melhores serviços públicos, assim como melhores infraestruturas culturais do que antes do mandato de Ricardo Rio", disse. E, na mensagem, afirma: "Que seja um bom dia para votar pelo futuro de Braga"

O presidente galego relembra o seu apoio à candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura 2027 e deposita a sua confiança na premissa de que Braga será um importante eixo cultural na Europa, nesse mesmo ano.

"A concretização da Capital da Cultura do Eixo Atlântico assume um papel crucial na promoção da cultura das duas regiões, fomentando uma ponte de ligação entre artistas, criadores e projetos de relevo", diz.

E conclui: "Serve o presente momento para convidar todos os bracarenses a visitarem a Galiza durante as celebrações do Ano Jacobeu (também reconhecido como Ano Santo ou Ano Jubilar) que se estende, pela primeira vez, durante dois anos (2021 e 2022) por força da pandemia. Considerando que a festividade do Apóstolo Santiago apenas se assinala no dia em que o dia 25 de julho coincide a um domingo, o próximo Ano Jacobeu decorre em 2027, um ano também eminente para o Município de Braga".