Presidente do Chega de Braga demite-se e abandona o partido

O presidente da concelhia de Braga do Chega, Nelson Pereira demitiu-se do cargo e abandonou o partido, em rutura com a direção distrital, por ter sido preterido por outra militante, Eugénia Fernanda Sales dos Santos, como candidato à Câmara de Braga.

Em declarações ao JN, Nelson Pereira vincou que sai desiludido: "é mais do mesmo...são pessoas que só olham para os seus próprios interesses", disse, adiantando que o nome de Eugénia Santos foi imposto aos militantes de Braga, apesar de o órgão concelhio o ter escolhido a ele como candidato à Câmara.

Contactado a propósito, o líder da Distrital de Braga, Filipe Melo, confirmou que Nelson Pereira não será candidato, mas recusou-se a dizer se Eugénia dos Santos será a cabeça de lista: "o nome já está escolhido, numa lista de quatro pessoas, mas será o presidente do Chega André Ventura que o anunciará numa visita a Braga agendada para os próximos dias", adiantou.

Este sábado à tarde - revelou - foi já empossado como novo presidente da Concelhia o advogado Paulo Almeida: "foi uma escolha unânime dos outros membros do órgão".

Filipe Melo explicou, também, que ele próprio não quis ser candidato ao Município de Braga "para enaltecer o mérito dos militantes de base", garantindo que a saída do dirigente concelhio em nada afeta a credibilidade do partido: "vamos concorrer nos 14 concelhos do distrito e, em Braga, apresentaremos listas em todas as freguesias", sublinhou, frisando que o partido "tem gente que sobra para fazer listas nas 37 autarquias".