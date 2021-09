Principais candidatos apelam à confiança do eleitorado de Braga

Emília Monteiro Hoje às 08:21 Facebook

Ricardo Rio concorre ao último mandato com sondagens a dar-lhe vantagem em relação à restante competição. Trânsito e transportes públicos são os temas capitais da campanha.

"Confiança" foi a palavra de ordem este fim de semana entre os dois principais candidatos à Câmara de Braga. No sábado, junto a António Costa, Hugo Pires, o candidato socialista, pediu o "voto de confiança no PS" às centenas de pessoas presentes no comício que encheu a principal avenida de Braga. Domingo, no mesmo local, Ricardo Rio, atual presidente da Câmara e candidato ao último mandato pela coligação Juntos por Braga, fez o mesmo pedido aos apoiantes.

"Deem-nos um voto de confiança que não ficam defraudados", frisou. Com todas as sondagens a dar a vitória a Rio, Hugo Pires não parece desistir. "Nas próximas autárquicas há duas opções: uma para quem quer que tudo fique na mesma. E há uma segunda opção, para as pessoas que querem fazer avançar Braga, e ter mais qualidade de vida".