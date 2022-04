Procissão Ecce Homo enche ruas do centro histórico de Braga

Uma onda humana juntou-se, esta quinta-feira à noite, nos principais arruamentos do centro histórico de Braga, para ver a procissão Ecce Homo, que evoca o julgamento de Jesus. Os farricocos, com matracas e fogaréus na mão, foram as figuras mais esperadas pelos visitantes.

Phillipp Machado, lusodescendente, diz que "nunca tinha visto nada assim". "A minha mãe tem um apartamento em Braga há 40 anos e nunca tínhamos assistido às procissões. Esta é muito bonita. Há muito respeito, silêncio e segurança", elogia, mostrando vontade de voltar a fazer férias na Páscoa para repetir a experiência. "Se eu soubesse que isto existia, já tinha vindo mais vezes de férias nesta altura", sublinha ao JN.

Já Célia Pires, figurante no Quadro das Virtudes, já tinha "saudades" de voltar à procissão. "Há 12 anos que participo e, enquanto puder, não vou falhar", garante, minutos antes de começar o cortejo, que partiu da Igreja de Misericórdia, pelas 21.30 horas.

A bracarense confessa que calcorrear as ruas do centro histórico "já custa um bocadinho", mas o prazer de integrar a procissão "mais carismática" da Semana Santa é maior. "É tudo muito bonito. Os farricocos e os cavalos, essencialmente", descreveu Célia, sorridente.

Os mais novos, também, já cumprem as tradições deixadas pelos pais e foram, em massa, assistir à passagem do "Senhor da cana verde", pela qual também é conhecida a procissão. É o caso de Fábio Braga, com 28 anos, que se recorda dos tempos de infância a ver os farricocos. "Achava-lhes piada e, ao mesmo tempo, tinha medo", lembra o jovem, adiantando que os pais deixaram de ir às procissões e, agora, assume esse papel.

A amiga Cristiana Vieira corrobora. "Os meus pais deixaram de vir às procissões, porque é muita confusão, e, agora, fica para os mais novos", afirma. O facto da pandemia ter obrigado a um interregno de dois anos, também, motivou-a a sair de casa, este ano.

Além dos farricocos, a procissão contou com os quadros alegóricos de 14 obras da Misericórdia de Braga, organizadora da iniciativa, assim como figuras ligadas à fundação e história das Santas Casas.

Ao todo, cerca de mil participantes deram vida ao cortejo.