Programa Viva o Bairro dá 20 mil euros a cada associação de moradores

"É uma espécie de orçamento participativo, mas dirigido à melhoria dos bairros da cidade". É assim que o vereador da Habitação de Braga, João Rodrigues, define o programa Viva o Bairro, que vai, ainda em 2022, disponibilizar 20 mil euros a cada projeto de melhoria ou requalificação proposta pelas associações de moradores.

A iniciativa, que nasceu de uma parceria entre a BragaHabit, o Human Power Hub (Centro de Inovação Social de Braga) e as assembleias de moradores, visa "dinamizar parcerias e pequenas intervenções de melhoria dos "habitats" abrangidos, através do apoio a projetos locais que contribuam para o reforço da coesão social do território".

O programa, já aprovado em reunião de Câmara, dura até 2023, e privilegia os domínios da cidadania, educação, emprego, exclusão social, solidariedade comunitária, desporto, saúde e bem-estar.

Prevê ações de formação, limpeza do espaço público, exposições, campanhas, eventos comunitários, criação de páginas de Internet, e outras atividades "que impliquem o despoletar de convívios e dinâmicas comunitárias".

Contempla, ainda, "serviços à comunidade como os da criação de espaços de Internet, de ocupação de crianças, jovens ou idosos, bibliotecas, mediatecas, edição de publicações e outros suportes informativos, sistemas de trocas locais, e hortas comunitárias".

Envolve pequenos investimentos e ações integradas, como o da recuperação de instalações destinadas à prestação de serviços à comunidade, requalificação do espaço público, e apoio ao empreendedorismo e às atividades económicas.