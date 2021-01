Projeto "Virar a Página" pede um euro por mês aos bracarenses

Luís Moreira Hoje às 19:14 Facebook

O projeto "Virar a Página", que distribui diariamente, em Braga, 400 refeições solidárias, e que esta sexta-feira completa 10 meses de atividade, está a pedir aos bracarenses uma ajuda de, pelo menos, um euro por mês.

"No momento em que o país inicia o segundo confinamento geral, o projeto VAP confirma que não irá fechar, nem interromper o seu serviço de emergência alimentar, que dura já desde março de 2020. Preparámo-nos, aliás, para uma nova vaga de pedidos de ajuda", afirma Helena Pina Vaz, coordenadora do projeto.

Além das necessidades relacionadas com a falta de alimento, situação de carência particularmente agravada com o aparecimento da pandemia, o projeto VAP acompanha de perto os beneficiários, tendo sido possível conhecer a situação de cada uma dessas pessoas, diz a responsável. Neste momento, acrescenta, "o VAP tem vindo também a ajudar a equipar as casas destas famílias, que conhecem agora com grande proximidade, ajudando também na procura de empregos".

"É impossível ignorarmos as necessidades que conhecemos, que vieram ao nosso encontro. Muitas destas pessoas, não têm os bens mais elementares nas suas casas", explica ainda Helena Pina Vaz, para quem "as necessidades são extremas e procuramos que as pessoas reequilibrem a sua vida e possam virar a página mesmo. O nosso serviço tem de permitir que as pessoas vivam com dignidade e a promoção da paz social passa, garantidamente, pela correção das injustiças. Por tudo isto, não desistiremos".

O VAP, que nasceu no Colégio Luso-Internacional de Braga (CLIB), insiste no pedido de apoios regulares, como as contribuições dos "Amigos do Virar a Página". "Podem começar o ano da melhor forma apoiando o nosso projeto com 1 euro! Euro a euro viramos muitas páginas", apela.