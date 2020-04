Proteção Civil de Braga tem novo segundo comandante

Alexandra Lopes Hoje às 14:45 Facebook

A Proteção Civil Distrital de Braga tem um novo segundo comandante, que já está em funções.

Rui Costa era segundo comandante dos Bombeiros Famalicenses e foi nomeado no início de abril para segundo comandante Operacional Distrital de Operações e Socorro de Braga, vindo substituir Marinha Esteves. O responsável, de 37 anos, dos quais 15 trabalhou como bombeiro, já está operacional ao lado de Hermenegildo Abreu, reconduzido no cargo de comandante distrital recentemente.

"Acaba por ser o reconhecimento de um trabalho que tenho feito nos bombeiros", adiantou ao JN o agora segundo CODIS. "São tarefas que já desempenhava mas agora a nível distrital, com funções de coordenação de mais entidades", acrescentou.

Agente da PSP desde 2006, Rui Costa desempenhou funções no Comando Metropolitano de Lisboa, nomeadamente na área da investigação criminal, até 2014, altura em que assumiu o cargo de segundo comandante dos Bombeiros Famalicenses, onde esteve até agora. É bombeiro há cerca de 15 anos e, antes de chegar a segundo comandante dos Famalicenses, foi adjunto do comando. É formador e tem no currículo várias formações na Escola Nacional de Bombeiros.

Rui é licenciado em Direito pela Universidade Lusófona de Lisboa e está a fazer a dissertação de Mestrado em Administração Pública na Universidade do Minho.