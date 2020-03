Proteção Civil foi ao encontro da população em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 01:49 Facebook

A Proteção Civil foi esta segunda-feira ao encontro da população da cidade de Braga, uma iniciativa inédita em que além de aconselhamento aos cidadãos foram ouvidas as suas opiniões, recolhidas informações sobre o concelho e esclarecidas algumas dúvidas.

A ação de proximidade assinalou o Dia da Proteção Civil e envolveu agentes da autoridade e técnicos do setor, bombeiros, quer voluntários, quer sapadores, a par de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa, "para uma maior aproximação e interação com os cidadãos, prestando-lhes todas as informações e orientações no âmbito da Proteção Civil de Braga, suas atuações e finalidades", afirmou o vereador daquele pelouro, Altino Bessa.

Seis equipas de operacionais das duas corporações de bombeiros do concelho, da Cruz Vermelha, da GNR, da PSP e da Divisão de Proteção Civil Municipal percorreram a pé um percurso predefinido com início e final no centro cívico da Arcada, em Braga, como delineou desde logo o diretor daquele departamento camarário, arquiteto Vítor Azevedo.

"Esta ação reveste-se de enorme importância e reflete o empenho do Município de Braga em envolver os diversos agentes da sociedade no desenvolvimento de políticas e ações no plano operacional da Proteção Civil", acrescentou o vereador Altino Bessa.

"O Município de Braga tem desenvolvido uma estreita colaboração com todos os agentes de Proteção Civil, que têm sempre como grande objetivo a salvaguarda de pessoas e bens, desempenhando um trabalho silencioso, mas importantíssimo, sempre em articulação com todas as forças e serviços de segurança", salientou Altino Bessa no final da iniciativa.