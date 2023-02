Protestos em Braga por causa de mudanças no trânsito

Ricardo Reis Costa Hoje às 16:42 Facebook

Moradores de Palmeira não aceitam alterações na circulação, mas a Câmara entende que a solução "é boa".

Um grupo de moradores de Palmeira, em Braga, protestou ontem, na reunião de Câmara, contra as alterações de trânsito introduzidas nalgumas ruas. A autarquia assegura, no entanto, que as informações técnicas dão conta de que aquela é uma "boa solução".

O porta voz dos moradores, José Machado, lembrou que havia "muitas queixas devido ao estacionamento selvagem" na zona, situada junto ao campo de futebol, mas que agora "piorou" a mobilidade nas ruas do Montinho, do Coucinheiro e da Eira.

"A rua de Coucinheiro tem 2,75 metros, não tem passeios e é utilizada pelos habitantes para se deslocarem a diversos serviços. Antigamente era de dois sentidos, mas circulavam apenas os moradores. Agora é de sentido único e passam dezenas de carros", apontou.

Segundo José Machado, o atual reordenamento do trânsito cria "muitos transtornos". "O peixeiro, por exemplo, não pode utilizar a rua que usava, o que faz com que ande 150 metros de marcha atrás para não ter de percorrer 1 400 metros e reentrar na sua rota", exemplificou.

Serviços decidiram

O presidente da Câmara, Ricardo Rio, garantiu que a solução, adotada em meados de dezembro, tendo em conta as informações dos serviços de mobilidade da autarquia é "boa". "Se nos for feita uma proposta para outra forma de organização do espaço iremos solicitar essa apreciação. Neste momento, a solução que está em vigor considera-se melhor do que que havia, sendo mais segura para todos os envolvidos", referiu.

Oposição estranha

Para a vereadora do PS Sílvia Sousa, "é estranho que surjam cada vez mais vozes a discordar dessa opção [de alteração de trânsito na Palmeira] e que não haja acato da parte do Município". A "estranheza" foi partilhada pela comunista Bárbara Barros. "Como é que pode haver uma avaliação de está a resultar quando os moradores se queixam?", questionou.