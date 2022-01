PS acusa Câmara de Braga de deixar alunos sem almoço por dívida

Presidente nega, mas vai reanalisar os rendimentos das famílias de 700 crianças que devem 36 mil euros. E avisa os que podem: ou pagam ou o filho fica sem refeição.

O Partido Socialista (PS) acusou, ontem, a Câmara de Braga de "insensibilidade social" ao deixar que haja alunos do Ensino Básico sem almoço, devido ao atraso dos pais no pagamento das refeições. Mas a Autarquia diz que, até agora nenhum aluno ficou sem comer, por iniciativa da empresa municipal BragaHabit que serve refeições na maioria das escolas e à qual os pais de 700 crianças devem 36 mil euros.

O vereador Hugo Pires, do PS, disse ao JN que a situação lhe foi sinalizada por algumas juntas de freguesia. "Dizem-nos que são estas autarquias que pagam as refeições a alunos cujos pais se atrasaram no pagamento e que a Câmara não quer saber", afirmou, dizendo que já houve situações de crianças que ficaram sem comer.